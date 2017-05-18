Overwatch haftasonu ücretsiz oluyor!

Overwatch yaklaşan yıl dönümünü kutluyor. Overwatch Yıldönümü için 26-29 Mayıs tarihleri arasında bir başka ücretsiz hafta sonu düzenleniyor. Ücretsiz haftasonu için Quick Play, Custom Games ve Weekly Braw dahil olmak üzere bir çok farklı modda tüm kahramanları ve haritaları deneyimleyebileceksiniz.

Oyuncular ayrıca seviye atlayabilecek, Loot Box kazanabilecek ve farklı özelleştirme seçeneklerini açabilecekler. Ücretsiz haftasonu bittiğinde oyuncular Overwatch’ı satın almak isterlerse, haftasonu kazandıkları her şeyi koruyabilecekler.

23 Mayıs Salı günü, PC, Xbox One ve PS4 için Yılın Oyunu Overwatch'ın dijital sürümü piyasaya sürülecek! Yılın Oyunu Sürümü’nde, Blizzard oyunları için oyun içi çeşitli hediyeler olacak:

Overwatch 10 Adet Bonus Loot Box: Loot Box’larda kahramanlarınızı kişiselleştirmek için kullanılabilecek rastgele öğeler bulunuyor.

Overwatch Hero Skin: Nostaljik Blackwatch Reyes ya da Strike-Commander Morrison skinlerini giyerek orjinal Overwatch vurucu kuvvetine saygı gösterin. Büyümüş Bastion, Güvenlik Şefi Pharah ve hatta Slipstream Tracer ile kahramanların kökenlerini keşfedin.

Heroes of the Storm Tracer Hero: Tracer ile Nexus'a geçin ve düşmanlarınızı şaşırtın.

World of Warcraft Baby Winston Pet: Aşırı sevimli ve entelektüel olan Baby Winston, Azeroth ile savaşırken yanınızda olacak.

Diablo III Mercy's Wings: Mercy’nin kanatlarını giyerek şeytani güçleri yok edin. Tüm tapınak Overwatch’a bağlılığınızı bilecek!

StarCraft II Oyun İçi Portreleri ve Hearthstone Kart Arkası: Tracer, Reaper, Pharah, Winston, Bastion ve Soldier 76’nın portreleri ile şampiyon olacaksınız. Ayrıca, Hearthstone’da bir Overwatch temalı kart ile dövüşebileceksiniz!