Overwatch'ta otizmli karakter!

Overwatch'ın kahramanları hiöbir şekilde ayırmadığı, her türden kahramana yer veren eşsiz bir oyun çıktığı günden beri konuşuluyor. Özellikle Tracer'ın eşcinsel oluşu medyada ve oyuncu topluluklarında büyük yankı uyandırmıştı. Hatta bazı oyuncuların fazla uç noktalara kaçıp oyunu bırakmıştı.

Oyunun sevilen karakterlerinden biri olan Symmetra ile alakalı bir konu da uzun zamandır konuşuluyordu. Bir Overwatch çizgi romanında Symmetra, sahip olduğu farklılıklardan bahsediyordu. Forumlarda ve sosyal medyada yapılan tartışmalar ve uzun araştırmalar sonucu Symmetra'nın otistik olabileceği ortaya çıktı.

Overwatch'ın yüzü olarak kabul gören Jeff Kaplan'a atılan bir hayran mektubunda otistik bir birey, Jeff Kaplan'a bu farklılığı vurguladıkları için teşekkür etti. Jeff Kaplan da samimi bir cevapla Symmetra'nın gerçekten de otizmli bir birey olduğunu doğruladı. Otizmli olmak harika şeyler başarabilmenizi engellemez. Bir Overwatch kahramanının da bu özelliklere sahip olması, Blizzard'ın ne kadar büyük bir şirket olduğunu bizlere tekrar hatırlattı.