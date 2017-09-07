Oyun bağımlılığı bacağını alıyordu!

Saatlerce bilgisayar başında oyun oynayan 15 yaşındaki lise öğrencisi az daha bacağından oluyordu. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrencisi Sinan Can Demir, yaz tatilinde günde 5-6 saat bilgisayarda oyun oynadı.

Yaklaşık bir hafta önce sol bacağında şişkinlik ve ağrı oluşan Sinan Can Demir, bir gün sonra da bacağının üzerine basamamaya başladı. Önce topallayan, sonra da yürüyemez hale gelen Sinan Can Demir, ailesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Sinan Can Demir'e burada yapılan kontrollerde, uzun süre hareketsiz kalan kişilerde oluşan Derin Ven Trombozu hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Uzm. Dr. Birkan Akbulut tarafından anjiografi uygulanan öğrencinin damarındaki pıhtılaşma giderildi. Operasyonun ardından Sinan Can Demir, sağlığına kavuştu.

Sinan Can Demir yaz tatilini çok fazla aktivite yaparak geçirmediğini belirtti. Sinan Can Demir, Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor. Böyle bir şeyle karışlaşacağım hiç aklımdan geçmemişti. Benim yaşımdakilere önerim çok fazla bilgisayar oynamasınlar, hareket etsinler, spor yapsınlar. Bu bana iyi bir ders oldu. dedi.