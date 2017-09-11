Oyun haberlerinden en erken siz haberdar olun

Hızla gelişimini sürdüren bu internet kullanımı çocuklar ve oyun oynamayı severler için de hayatı oldukça keyifli bir hale çevirdi. Keyifli olmasına keyifli ama internet kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gerekenleri de unutmamak lazım. Oyun haberleri olan oyun sitelerinde yenilikleri ve güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Çocuklar ve oyun severler bu bilgisayar oyunları oynarken dikkat etmesi gerekenleri bilmesinde faydaları var. Bilgisayar oyunları çok eğlenceli olsa da bağımlılık yapması halinde tehlikeli olabilir. Oyunlar bilgisayarı farklılaştırsa da özü bilgisayar yazılımlarına aittir. Bu yazılımlar database uygulamaları, endüstriyel uygulamalar ve ofis uygulamaları olmaktadır.

80’li yıllarda türemeye başlayan oyunlar mouse’nin ve ses kartının bilgisayara girmesi ile oyun grafiklerinde düzelme başlamış ve oyunlarda bir atılım olmuştur. Oyun severlerin yeni oyunlardan güncellemeleri anında öğrenmesi için birçok oyun sitesi kurulmuştur. İlk oyun 1962 yılında Stephen Russell ve arkadaşları tarafından yapılan Spacewar olduğu bilinmektedir. O dönemdeki oyun grafikleri günümüzdeki oyun grafikleri ile kıyaslanamıcak durumdadır. Günümüzde oyunlar artık bir sinema endüstriye si haline gelmiştir. Oyun sitelerinde oynanan oyunlar milyon dolarları geçmiştir. En fazla yaygınlaşan oyunlar online oyunlar olup herkes birbirleriyle online olarak eğlenceli vakit geçirmektedir.

Online ve bütün oyunlar için oyun siteleri yapılmıştır. Birçok oyun sitesinde sadece oyun bulunmakta olup bazı oyun sitelerinde oyun haberleri bulunmaktadır. Sevdikleri ve oynadıkları oyunlardan anlık haberdar olmak isteyen oyun severler bu sayfaları ziyaret edebilir. Ayrıca oyun sitelerinde oyun haberlerinden hariç oyun forum sayfası da yer almaktadır. Bu sayede kişisel görüş ve önerilerinizi bildirebilir site içinde olan üyelerle bağlantı kurabilir oyun hakkındaki yorumlarınızı oyun forum sayfasında paylaşabilirsiniz.