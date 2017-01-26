Oyun performansını arttıran Windows 10 güncellemesi detaylandı!

Microsoft'un oyuncular için odaklı olan Windows 10 güncellemesi uzun bir süredir konuşuluyordu. Windows 10 Oyun Modu adı altında gelecek olan güncellemenin, oyunlardaki performansı arttıracağı yönündeki bilinmezliklere bugün son nokta koyuldu. Peki, Windows 10 oyun modu tam anlamıyla nasıl çalışacak ve oyunlarda nasıl bir performans artışı sağlanacak?

Windows 10 Oyun Modu, Windows Store'dan veya Steam'den indirilen oyunlarda otomatik olarak devreye girecek. Oyun açıldığında devreye giren bu mod, Windows 10'un gereksiz hizmetlerini otomatik olarak sonlandıracak ya da askıya alacak. RAM temizliğini de otomatik olarak gerçekleştirecek olan bu mod, oyundaki akıcılığı stabil bir seviyede tutabilmek için bir takım ince ayarlar da yapacak.

Çeşitli forumlarda yer alan bilgilere göre Windows 10 Oyun Modu sayesinde FPS artışı da sağlanıyor. Ancak bu direkt olarak 10-20 FPS'lik bir artış anlamına gelmiyor. 3 ile 5 FPS arasında olan bu artış, oyunların daha akıcı görünmesini sağlıyor. Windows 10 Creators Update, paketine dahil edilen bu özelliğin, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.