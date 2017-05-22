Oyunlarda %70’e varan indirimler!

Bu yaz tatilini keyifle geçireceğiniz oyun kampanyası başladı. Oyuncuların yüzünü güldürecek her türden oyunda başlayan indirimler, 22 Mayıs – 2 Temmuz 2017 arasında devam edecek. İster aksiyon ister yarış tutkunu olun, ister futbol sevin ister strateji, bu kampanya tam size göre!



Oyun dünyasının en sevilen serilerinin son oyunları cazip fiyatları ile sizleri bekliyor. Call of Duty Infinite Warfare, Mafia 3, Street Fighter 5, Dishonored 2, Guitar Hero Live, WWE 2K17, Fallout 4, Watch Dogs 2, Dark Souls 3 ve daha birçok oyunun fiyatları indirimde!

22 Mayıs – 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Skylanders ve Disney Infinity ürünlerinde %80’e varan indirimleri kaçırmayın.

Tüm Disney Infinity ve Skylanders Başlangıç Paketi ve figürlerdeki bu muhteşem indirimler ile oyuncuların keyfi ikiye katlanacak.

Kampanyada yer alan tüm oyunlar için satış noktalarını ya da Aralgame’i ziyaret edebilirsiniz. Playstation 4, Xbox One ve PC oyunlarında geçerli olacak indirimlerden yararlanma fırsatını kaçırmayın.