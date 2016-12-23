Oyunlardaki en iyi yılbaşı etkinlikleri!

Yılbaşı eğlencesi sadece gerçek dünyayla kısıtlı değildir. Bu yıl oyunlardan birkaçı, yılbaşını kendi çevrimiçi modlarında özel etkinliklerle kutluyor.

23/12/2016 14:00

Yılbaşını hepimiz severiz eski yıl bir yeni bir yıl başlar. Her sene bazı oyunlar yılbaşı için özel etkinlikler düzenler. Bu sene de bir çok şirket yılbaşı etkinliği düzenledi. Biz de en sevdiğimiz oyunlardaki yılbaşı etkinliklerinden oluşan bir liste oluşturup sizinle paylaşmak istedik.

Elder Scroll Online: New Life Festival

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Bu etkinlik, oyuncuların Tamriel'in çeşitli bölgelerinde farklı görevler yapması şeklinde olacak. Bu görevleri tamamlamak, kullanıcılara yılbaşı temalı ödüller kazandıracak. Oyunun tüm ırklarına özel dokuz adet günlük görev bulunuyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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