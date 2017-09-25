Pablo Escobar'ın kardeşi Netflix'e dava açtı!

Netflix'in başı Pablo Escobar'ın kardeşiyle dertte. Adı Robert De Jesus Escobar Gaviria olan 71 yaşındaki Pablo Escobar'ın kardeşi Netflix'e, kardeşinin ismini ve Narcos ismini izinsiz kullandıkları için dava açmaya hazırlanıyor. Netflix yasal yollarla dizinin aynı isimle kalmasını sağlamaya çalışsa da, Escobar'ın kardeşi özellikle de dizinin isim hakları kendisinde olduğu için, Narcos isminin kullanımını engellemeye kararlı olduklarını söyledi.

Daha önce de dizinin lokasyon görevlisinin vurulması hakkında, Bu diziyi çekiyorlarsa silahlı koruma tutmalılar. şeklinde açıklama yapan Gaviria'nın bu olayla da birlikte diziyi sabote eden o mu? sorusunu akıllara getiriyor. Netflix'in bir sonraki hamlesi ne olur bilinmiyor. Ancak Escobar'ın kardeşi yaptığı uzun basın açıklamasında kullandığı epeyce tehditkar sözlerle, ne kadar ciddi olduğunu da belirtiyor.

Eğer şirket Escobar'ın kardeşinin istediği parayı ödemezse muhtemelen yeni sezona başka bir isimle devam etmek zorunda kalacaklar. Ancak Netflix'in şu an en büyük avantajı dizinin 3. sezonundan itibaren artık Pablo Escobar'ın hikayesini anlatmayı bırakmış olması.