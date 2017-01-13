Panasonic'ten uzay koşullarına dayanıklı tablet!

Sağlamlığıyla ün salan Panasonic Toughpad dayanıklı tabletler ve mobil cihazlardan ikisi, cihaz şimdiye kadar yapılan en zorlu testte uzaya gönderildikten sonra hala çalışıyor. İki farklı seyahatte, seyahati kayda alan kameralarla çevrili bir meteoroloji balonundan sarkarak 34.000 metre yüksekliğe çıkan Toughpad FZ-N1 el tableti ve FZ-G1 tablet, uzay yakınlarına ulaştı.

Burada -67C'lik soğuk havaya maruz kalan cihazlar, balonun patlamasının ardından saatte 250 mili aşan bir hızla Dünya'ya düştü.



Panasonic Toughbook dizüstü bilgisayarlar ve Toughpad tabletler ve mobil cihazlar, çalışılan yer neresi olursa olsun mobil çalışanların üretkenliğini artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı.

En zorlu koşullarda hizmet vermek üzere tasarlanan Toughpad'ler sarsıntıya, düşmelere, şiddetli titreşime, suya, toza ve aşırı sıcaklık değişimlerine dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Cihazlar askeri, acil servis, lojistik, perakende, kamu hizmetleri ve ulaşım gibi pek çok sektör ve alanda kullanılıyor.