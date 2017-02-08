Parçalara ayrılan Nokia 6'nın yapı kalitesi de ortaya çıktı!

HMD, yeni Nokia markalı akıllı telefonlar ile uygun fiyat, üst kalite ve daha iyi kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Şirketin piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon Nokia 6, şu an için sadece Çin'de piyasaya sürüldü ve HMD bu konudaki sözünü tutacak gibi görünüyor. Bir Çinli ekip, telefonu parçalayarak incelemeye aldı.

Örneğin pil, özellikle cihazın ana çerçeveye doğrudan yapıştırılmamış ve olası daha hızlı bir şekilde değiştirilmesini mümkün kılan özel bir metal plaka ile değiştirme işlemi sırasında hasarın ya da çiziklerin oluşmasının riski azaltılmış. Ayrıca bu şekilde, bükülme konusunda daha büyük bir yapısal sertlik sağlıyor. Cihaz aynı zamanda birden fazla vida ile monte edilmiş ve bu telefonun gücünü artırmak için yardımcı bir çözüm.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Nokia 6’nın parçalanmış halini ve inceleme videosunu izleyebilirsiniz.