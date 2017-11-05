Pardus 17.1 çıktı!

Linux tabanlı işletim sistemi olan Pardus, uzun bir süredir güncelleme almıyordu. Temmuz ayında yayınlanan Pardus 17.0 sürümünde yaşanan sorunların güncelleme ile düzeltileceği açıklanmış ve bunun için bir tarih verilmişti. Yerli işletim sistemi Pardus, söz verdiği gibi 17.1 güncellemesini yayınladı. Peki, Pardus 17.1 ile neler değişiyor?

Pardus 17.1 güncellemesi ile yapılan değişiklikler

Downloads olarak gelen öntanımlı dizin artık İndirilenler olarak geliyor.

Sistem Ayarları Menüsü zenginleştirildi.

Öntanımlı yazıcı test sayfası Pardus için yeniden tasarlandı.

Canlı sistem açıldığında çıkış yapıldığında sorulan pardus ön tanımlı kullanıcısının şifresi kaldırıldı.

gdebi programının grafik arayüzle çalıştırıldığında oluşan çakılmalar giderildi.

gnome-disks programında belirli kısımlarda yer alan çökmeler giderildi.

Yeni masaüstü duvar kağıtları eklendi.

Gözle görülebilir birçok sistem teması yenilendi.

Simge teması yenilendi.

Deepin Masaüstü Ortamı desteği eklendi.

Bir çok güvenlik ve sistem performansı yaması eklendi.

Güncelleme takvimine göre; Pardus 17.2 sürümü 03.03.2018'de ve büyük değişiklikler ile gelecek olan Pardus 19.0 ise 03.07.2019 tarihinde yayınlanacak.