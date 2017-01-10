Pastebot ile kopyaladıklarınız kaybolmasın!

Bilgisayar başında gün içerisinde çok vakit geçirenler, macOS platformunda cmd+c komutunu kullanarak onlarca şey kopyalıyor. Bu kopyalamalar arasında metin ve linklerin yanında görseller de yer alıyor. Tweetbot’un geliştiricisi Tapbots tarafından geliştirilen Pastebot, cmd+c komutuna farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Bildiğiniz gibi cmd+c komutunu kullanarak kopyaladıklarınızı bir yere kaydetmeyip, üzerine farklı bir şey kopyaladığınızda, bir önceki kopyaladığınız silinir. Pastebot, kopyaladığınız tüm şeyleri panosuna kaydediyor.

Linkler, metinler ve hatta görselleri panosuna otomatik olarak kaydeden Pastebot sayesinde, cmd+c ile kopyaladıklarınıza kolayca ulaşabiliyorsunuz. Güvenlik için güncelleme alarak, internet şifrelerini kaydetmeyen Pastebot, Blacklist opsiyonu da sunuyor. Blacklist ile istediğiniz uygulamada Pastebot’un çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Pastebot ile kopyaladıklarınızı iCloud hesabınıza kaydedebilir ve birden fazla macOS cihaz kullanıyorsanız, kopyaladıklarınızı cihazlarınız arasında senkronizasyon yapabilirsiniz.

Pastebot şimdilik macOS platformunda yer alıyor. iCloud özelliğinin daha verimli çalışması için Pastebot muhtemelen ilerleyen aylarda iOS platformuna da gelebilir.