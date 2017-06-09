Payday 2 ücretsiz oldu!

Payday 2 oyununun yapımcısı Overkill, oyunun 5 milyon adet kopyasını ücretsiz olarak dağıtıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey, oyunun Steam sayfasına buradan girmek. Yükle düğmesine tıkladıktan sonra oyun ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleniyor.

Bu teklif, 21 Haziran'da ya da 5 milyon kopya bittiği an sona erecek. Oyuna yakın zamanda VR desteğinin de eklenmesi planlanıyor. Payday 2’ye sahip olan herkes, VR desteğine ücretsiz sahip olacak. Peki yapımcı firma neden böyle bir şey yapıyor?

Yakında oyunun Ultimate Edition sürümü çıkacak ve çıkan 48 adet DLC’yi de içerecek. O zamana kadar da oyunun DLC’leri satıştan kaldırıldı. Payday 2 Ultimate Edition, 45 dolardan satılacak. Ancak daha önce premium içerikler alanlar için özel indirimler olacak.