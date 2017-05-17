PES 18 için ilk fragman yayınlandı

Konami, başarılı futbol serisinin en yeni oyunu olan PES 2018’i 14 Eylül 2017 tarihinde çıkaracağını açıkladı. Yayıncı, yeni oyun ile yüksekleri hedefliyor ve ödüllü seri üzerinde bunun için oldukça kapsamlı değişiklikler yapılmış.

PES serisini ev sistemlerindeki en gerçekçi ve en yenilikçi futbol oyunu olarak konumlandırmış olan Konami, önceden atılmış temellerin üzerine çıkan yepyeni öğelerle karşınıza çıkacak.

PES 2018’in “Efsanelerin Doğduğu Yer” sloganını kendine temel alan yeni oyun yeni özellikler, yeni oynanış şekilleri, konsol versiyonlarının koyduğu standardı sunan PC versiyonu ve üst düzey oyun deneyimi ile gelecek.



PES 2018, son 10 yıldaki diğer PES oyunlarından çok daha fazla yenilik getirecek ve oyunun dokunulmadık hiçbir yanı kalmayacak.

Oyunun özünde oyuncuların sahadaki aksiyon üzerinde mutlak kontrol sahibi olmalarını sağlayan ve aynı gerçek hayattaki futbolcular gibi davranan, hareket eden ve tepkiler veren futbolcuları yönettikleri o ünlü oynanış tarzı yatacak.

Kontrol sistemleri üzerinde yapılan yenilikler oyunun akıcılığını arttırırken, yeni kullanıcı arayüzü de PES 2018’in çeşitli kısımlarına daha rahat erişim sağlayacak.

Konami Ayrıca REAL Touch + özelliği ile oyuncuların gelen topun yüksekliğine ve hızına bağlı olarak topu kontrol etmek için vücutlarının göğüs, kafa veya bacak kısımlarını daha aktif biçimde kullanmalarını da sağlayacak. Tüm duran top pozisyonları da baştan elden geçirildi; bunu özellikle penaltı atışlarında ve tek kişilik santra rutininde göreceksiniz.

PES 2018; PlayStation 4, Xbox One , PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkacak. Oyun ayrıca estetik ve içerik anlamında önemli yenilikler geçirmiş ve oyunun mevcut nesil konsollarla aynı derecede keyif sunacağı bir versiyonla Steam üzerinden de yayınlanacak.

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