PES 2017, Android ve iOS'e geldi

Konami, bu ayın başında Android ve iOS platformları için ücretsiz PES 17 oyununu yayınlayacağını açıklamıştı. Firma sözünü tuttu ve bugün PES 17'yi mobil platformlara taşıdı. Rakibi FIFA 17'ye kafa tutan PES 17, yaklaşık olarak 1.6 GB büyüklüğe sahip.

Ücretsiz olarak sunulan Pro Evolution Soccer 17'de, uygulama içi satın alımlar yer alıyor. Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte kulüpler ve milli takımlar da dahil olmak üzere oyuncuları ve stadyumları lisanslamayı başarabildiğini belirtelim.

Bu sayede PES 17'nin mobil sürümündeki oyuncu ve takımlar lisanslı. Mobil PES 17'de ister yapay zekaya karşı, ister aynı ağda arkadaşlarınıza karşı isterseniz de multiplayer modu ile dünya çapındaki oyunculara karşı mücadele edebileceksiniz.

Aşağıdaki linkleri kullanarak PES 17'yi mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.