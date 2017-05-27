PES 2017 Mobil'de Türkiye skandalı!

Geçtiğimiz gün ün iOS ile Android için yayınlanan Pro Evolution Soccer 2017'nin mobil sürümünde skandal bir karara imza atıldı ve Türkiye, Avrupa yerine Asya-Okyanusya bölgesine yerleştirildi. Pro Evolution Soccer 2017'nin normal sürümünde Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında gösterildiğini belirtelim.

Bu yüzden mobil sürümde neden böyle bir hamle yapıldığının merak konusu. Henüz Konami tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, içerisinde çeşitli hatalar barındıran mobil sürümün böylesine bir saçmalığın altına neden imza attığıyla ilgili bir açıklama yapılacaktır.

Son dönemde Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan krizlerin sonucu olup olmadığı bilinmeyen bu hatanın en kısa sürede giderilmesi bekleniyor.