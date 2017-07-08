PES 2018'de Barcelona ile Brezilya karşı karşıya geldi!

Konami, 12 Eylül tarihinde PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için Pro Evolution Soccer 2018'i yayınlayacak. EA'in FIFA 18'inden daha iyi olacağı iddia edilen PES 2018 için bugün bir oynanış videosu daha yayınlandı.

GAME isimli YouTube kanalı PES 2018'de Barcelona ile Brezilya milli takımı ile maç yapıp, oynanış videosunu yayınladı. Grafikleri ile ön plana çıkan PES 18, oynanış dinamikleri ile de bu yıl iddialı olacağının sinyallerini veriyor. PES 18'de İngiltere Premier Lig'inin yine lisanssız olduğunu belirtelim.

REAL Touch + özelliği ile oyuncuların gelen topun yüksekliğine ve hızına bağlı olarak topu kontrol etmek için vücutlarının göğüs, kafa veya bacak kısımlarını daha aktif biçimde kullanmalarını da sağlayacak. Tüm duran top pozisyonları da baştan elden geçirildi; bunu özellikle penaltı atışlarında ve tek kişilik santra rutininde göreceksiniz.