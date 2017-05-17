PES 2018 için yeni bilgiler sızdı!

Bu yılki PES oyununun ilk ayrıntıları, bir mağaza aracılığıyla erken sızdırılmış gibi görünüyor, bu nedenle yakında bir duyuru gelecek gibi gözüküyor. Pro Evolution Soccer 2018 12 Eylül'de Kuzey Amerika'da ve 14 Eylül'de tüm diğer bölgelerde yayınlanacak. Bir çok ön sipariş bonusu ve özel bir Barcelona Edition olacak. İki farklı ön sipariş olacak. PRO EVOLUTION SOCCER 2018 Pre-Order Bundle ve PRO EVOLUTION SOCCER 2018 - FC Barcelona Edition Pre-Order Bundle.

Stratejik Top sürme, Real Touch+ ve yeni set parçaları rakipsiz oyunu bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni menüler ve gerçek oyuncu görüntüleri.

PES Ligi ile myClub da dahil olmak üzere yeni modlar.

Sezon öncesi yeni turnuvalar, transfer sistemi, sunumlar ve işlevsellik geliştirildi.

Oyunu hayata geçirmek için yüz ifadelerinden vücut hareketlerine kadar her şeyi kapsayan yeni aydınlatma, yeniden işlenmiş oyuncu modelleri ve animasyonlar.