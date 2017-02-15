Peugeot, Opel'i satın alıyor!

Almanya’da çıkan haberlere göre, Peugeot ile birlikte Citroen ve DS gibi markalara sahip PSA grubunun General Motors ile Opel’i satın alma konusunda görüşme yaptığını belirtilmişti. Bu haberden kısa bir süre sonra görüşmeler doğrulandı.

İki şirketin birlikte yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: General Motors ve PSA Grubu, 2012 yılından bu yana Avrupa'daki 3 projeyi kapsayan bir ittifak uyguluyor ve iki grup için de önemli sinerji oluşturuyor. Bu çerçevede, General Motors ve PSA Grup düzenli olarak ek genişleme ve iş birliği olanaklarını inceliyor.

Henüz anlaşmanın tam olarak sağlanmadığı, görüşmelere devam edildiğine dair yorumların yapıldığı konuyla ilgili olarak yerel sitelerde, PSA Group ve General Motors, PSA'nın Opel Vauxhall'u satın alması da dahil olmak üzere karlılığı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen çok sayıda stratejik girişimi araştırdıklarını doğruluyorlar. ifadelerine yer verildi.