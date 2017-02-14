Philips'ten ultra ince monitör

Philips, Moda tasarım serisindeki 24 inçlik yeni ekranını piyasaya çıkarıyor. 245C7QJSB ekran, Philips Monitörlerinin sadece gelmiş geçmiş en ince ekranı değil, aynı zamanda da dikkatin dağılmasını en aza indiren ve konsantrasyonu en yükseğe taşıyan, gerçek kenardan kenara görüntüleme için ultra dar bir çerçeveye de sahip.

Üstelik bu ekran, geliştirilmiş Full HD ve en yeni Ultra Wide Renk Teknolojisi ile de kullanıcılara muhteşem görseller sunan genişletilmiş renk yelpazesinde, ayrıntı netliği de sağlıyor.

Bu yeni ekran zarif bir görünüme sahip. Moda tasarım serisinin bir parçası olan ince hatlı ekranın yandan derinliğiı sadece 5.2 mm. Minimalist görünümü ultra dar çerçeve ile tamamlanıyor.

Üç tarafındaki dış çerçevesi, sadece 2.5 mm kalınlığında. Üstelik görünümü geliştirmek için, çerçevesiz tasarımı yeni 245C7QJSB modelini aklı eğlencede olan kullanıcılar için de iyi bir tercih haline getiriyor, çünkü modelde hem videolar ve resimler için daha fazla yer var hem de ekran, çoklu ekran kurulumu oluşturmak için de ideal.

24 inçlik bu yeni ekranın Ultra Wide Color Teknolojisi, daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve daha derin maviler ile daha da muhteşem bir görüntü için daha geniş bir renk yelpazesi sunuyor, böylece medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenlik bile hayat buluyor.

Teknoloji, etkisini yazılım yoluyla renk ayarlarını düzenleyerek değil, donanım iyileştirmeleriyle sağlıyor. Panel de IPS teknolojisine sahip: Bu da, 178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açılarını destekliyor.

Full HD’nin 1920 x 1080 çözünürlüğü ile bu ekran, Ultra Wide Color’ın renk doğruluğunu ve geniş gamını tamamlamak için tutarlı olarak ayrıntılarda netlik ve inanılmaz bir kontrast sağlıyor.

Flicker-Free Teknolojisi (daha sabit bir görüntü için parlaklığı düzenler), SmartContrast ve SmartImage (görüntülenen içeriğin ayarlarını otomatik olarak ayarlar) hepsi birlikte çalışarak ev multimedyasını daha çekici hale getiriyor. Üstelik ekran HDMI’nin yanı sıra, yüksek hızlı veri iletimi için DisplayPort ile de donatıldı.

Philips 245C7QJSB fiyatı ise 809 dolar olarak belirlendi.