iPhone 8, diğer en iyi telefonların yanında nasıl görünecek?

Yakında çıkacak olan iPhone 8, belki de Steve Jobs'un 2007'de orijinal iPhone'u ilk kez piyasaya sunduğundan beri gördüğümüz en çok beklenen iPhone sürümüdür. iPhone 8 sadece yeni bir form faktörü sunmayacak, ancak bildirildiğine göre bir dizi gelişmiş yeni özellik ve etkileyici sistem geliştirmeleri ile gelecek. Geliştirilmiş pil ömründen güçlendirilmiş gerçeklik özelliklerine kadar, bir sürü analistin iPhone 8'in bugüne kadarki en büyük yenileme döngüsünü başlatacağını öngördüğü sürpriz değil.

Bildiğiniz gibi iPhone form faktörü 2014'ün iPhone 6'sından beri değişmeden kaldı ve iPhone 8'in çerçevesiz ekranı kullanıcıların en çok heyecan duyduğu özellik arasında yer alıyor. Dahası, son söylentilere göre Apple'ın Touch ID sensörünün ekrana entegre olarak geleceği düşünülüyor.

Nihai tasarımın neye benzeyeceğine gelince, son birkaç haftadır bir kaç sızıntı bize iPhone 8'in boyutlarıyla ilgili ipuçları verdi. İlginçtir ki iPhone 8'in sadece iPhone 7'den biraz daha büyük olacağı söyleniyor. Özellikle, iPhone 8'in boyutlarının 143.59 x 70.94 x 7.7mm olduğu belirtildi. iPhone 7'nin boyutları ise 138.3 x 67.1 x 7.1 mm olarak ölçülüyor.

Şimdi de, OnLeaks olarak bilinen sızıntı kaynağı Steve Hemmerstoffer telefonun boyutlarına dikkat çeken bir görsel yayınladı. Hemmerstoffer, Twitter üzerinden yayınladığı fotoğrafta, iPhone 7, Google'ın Pixel, Galaxy S8, Piksel XL, Nexus 6P ve daha fazlasını içeren diğer akıllı telefon modelleri yanında hizalanmış iPhone 8 tasarımını gösterdi.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, iPhone 8, Pixel ve Huawei P10 ile aynı boyutta olacak. Tabii ki, iPhone 8 tasarımı hem Pixel hem de P10’a göre üstten ve alttan daha az çerçeve ile daha fazla ekran sunacak.

Sızdırılan diğer bir fotoğrafta ise, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus arasında iPhone 8 gösteriliyor. İlginçtir ki, iPhone 8'in iPhone 7 Plus'dan biraz daha kalın olabileceği görülüyor.

Bu fotoğrafları da sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.