Pil canavarı akıllı telefon, global pazar için duyuruldu

Gionee, bu hafta başlarında Çin'de Big Gold Steel 2 olarak tanıttığı akıllı telefonunu, Tayland'da düzenlenen Tayland Mobile Expo 2017'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, M7 Power olarak dünya pazarları için tanıttı.

Gionee M7 Power, % 85 ekran-gövde oranı olan, 6 inç (1440 x 720 piksel) HD+ 18:9 FullView ekran ile birlikte geliyor. Snapdragon 435 ile güçlendirilen telefon, 5000mAh pil ile 2 güne kadar pil ömrü vaat eden akıllı güç yönetimi sunuyor.

Lazer ile oyulmuş ve lazerle delinmiş son derece kaliteli 6 serisi alüminyum arka kasaya sahip M7 Power, arka tarafında flaşın yanı sıra, kamera deklanşör tuşu olarak da kullanılan parmak izi tarayıcı özelliğine sahip.

Gionee M7 Power özellikleri

6 inç (1440 x 720 piksel) 18: 9 FullView 2.5D kavisli cam ekran,% 85 NTSC renk gamutu, 500 Nits parlaklık

Adreno 505 GPU'lu 1.4GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 7.1.1 (Nougat) ile Amigo OS 5.0

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 13MP arka kamera, f / 2.0 diyafram, PDAF

8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156,3 × 75,6 × 8,6 mm; Ağırlık: 187g

3.5mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

Hızlı şarj ile 5000mAh yerleşik pil

Gionee M7 Power, lazer ile oyulmuş Siyah, Koyu Mavi ve altın rengi ile geliyor. Gionee, Güneydoğu Asya'da Çin, Hindistan, Myanmar, Nepal, Filipinler ve Tayland'da zaten satışa sunulduğunu belirtti. Gionee, bu Aralık ayına kadar Endonezya'ya gideceğini ve gelecek yıl Malezya ve Vietnam'da ürün satmaya başlayacağı telefonları orada üretmeyi planladığını açıkladı.