Patlayan pillere çözüm!

Ekibin ürettiği pil başarı ile çalışıyor olsa da kullanılabilmesi için hala bir engel var; su bazlı pil yalnızca 70 kez yeniden şarj edilebiliyor. Günümüzde kullanılan standart lityum iyon piller ise en az 500 kez yeniden enerji ile doldurulabiliyor. Fakat yine de araştırma ekibinin çalışmaları, yakın gelecekte daha güvenli piller kullanmamızı sağlayacaktır. Bir grup araştırmacı, patlama olaylarının asıl nedeninin pillerde kullanılan organik kimyasallar olduğunu iddia etti. Ekibin yazıda hazırladığı yeni lityum iyon pil tasarımı, organik kimyasallardan oluşan elektrolitler yerine su bazlı elektrolitler kullanıyor. Üstelik üzerinde çalışmalar yapılan diğer pillerin aksine su kullanılarak üretilen piller, standart iyon piller ile aynı miktarda enerji sağlayabiliyor.Ekibin ürettiği pil başarı ile çalışıyor olsa da kullanılabilmesi için hala bir engel var; su bazlı pil yalnızca 70 kez yeniden şarj edilebiliyor. Günümüzde kullanılan standart lityum iyon piller ise en az 500 kez yeniden enerji ile doldurulabiliyor. Fakat yine de araştırma ekibinin çalışmaları, yakın gelecekte daha güvenli piller kullanmamızı sağlayacaktır.

Patlayan akıllı telefonlarla ilgili haberler, yıllardır gördüğümüz şeyler. Bu olaylar aslında tüketicilerden çok üreticileri etkiledi. Her ne kadar pek çok üreticiolayından sonra’a göndermeler yapsa da hepsi, böyle bir olayın kendi başlarına da gelebileceğini biliyorlar. Bu nedenle büyük teknoloji şirketlerinin neredeyse tamamı daha güvenli bir pil teknolojisi geliştirmek için araştırmalara başladı.