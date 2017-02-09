Pinterest'e yeni özellik!

Yeni görsel arama aracı Lens‘i tanıtan Pinterest, telefon kameranızın etrafta gördüğü nesneleri doğrudan aranabilir hale getiriyor. Sesleri Shazam’lamak gibi etraftaki nesneleri aramak aslında yeni birşey değil. Blippar ve Shazam bu özelliği mobil uygulamalarıyla kullanıcılarına bir süredir sağlıyordu.

Ancak Pinterest’in bu alana giriş yapması mobil ticaret üzerinde çok daha güçlü bir etki yaratabilir. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon kullanıcısı olan Pinterest, son birkaç yıldır, satın al butonu ve satın alınabilir pin’ler gibi açılımlarla ciddi bir e-ticaret atağındaydı. Pinterest uygulamasını açıp Lens’i çalıştırdığınızda kameranıza gösterdiğiniz birçok nesne aranabilir hale geliyor.

Pinterest kameranızda gösterdiğiniz nesneleri tanıyarak, arama sonuçlarında aynı nesneye ait benzer görselleri getiriyor. Söz konusu yiyecekse farklı tarifler, saklama ipuçları, eğer lamba ya da tablo gibi dekoratif bir eşya ise, bunların kullanıldığı oda görselleri arama sonuçlarında karşınıza çıkıyor. Böylece giysiler konusunda da farklı stil önerileri alabiliyorsunuz.

Pinterest, Lens ile birlikte benzer pin’leri arama özelliğini de duyurdu. Özellik, kullanıcıların akışlarını kendi ilgilerine göre tek dokunuşla özelleştirmelerini sağlıyor. Pinterest’te ana sayfanızda farklı görsellere bakarken, ilginizi çeken bir konuda daha fazla pin görmek istiyorsanız, görselin sağ alt köşesindeki çembere dokunmanız yeterli.