Pixel 2 ile çekilmiş portre fotoğraflar göz kamaştırıyor!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde modaya uymamış ve tek kamera kurulumuna yer vermişti. Görsel açıdan bir facia olan çift kamera kurulumundan vazgeçen Google, ikinci kameranın getirmiş olduğu avantajları yazılımı ile sağlayacağını söylemişti.

Pixel 2'nin yazılım sayesinde portre fotoğrafları çekebildiği lansmanda dile getirilmiş ancak pek örnek yayınlanmamıştı. Arka planı bulanıklaştırarak, öndeki nesneye odağı veren Pixel 2, bugün bu konuda ne kadar marifetli olduğunu kanıtladı. Pixel 2 ile çekilmiş portre fotoğraflarının, sanki iki kamera yardımı ile çekildiği hissini uyandırdığını söyleyebiliriz.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri DxOMark testinden 98 puan alarak ortalığı çalkalayan Pixel 2 ile çekilmiş birbirinden güzel portre fotoğrafları ile baş başa bırakalım.