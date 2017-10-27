Pixel 2 ve Pixel 2 XL artık iki yıl garantili

Pixel 2 ve Pixel 2 XL'yi piyasaya sürdükten iki hafta sonra Google, her iki akıllı telefonun da dünya çapında 2 yıllık bir garantiyle geldiğini duyurdu. Duyuru bugün Google'da Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Mario Queiroz tarafından yapıldı.

Avrupa Birliği dahil olmak üzere diğer bölgelerde, çoğu telefonda 2 yıllık üretici garantisi bulunurken, ABD'de neredeyse hiç böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle LG, ücretsiz olarak 1 yıllık ek garanti teklifinde bulunmaktan gurur duyuyor.

Mario Queiroz'a göre, Google, yeni cihazlarının "olağanüstü bir akıllı telefon deneyimi" sunduğundan "emin" oldukları için Pixel 2 ve Pixel 2 XL için 2 yıl garanti sunmaya karar verdiler. Yeni Pixel'inizi satın aldıysanız, hiç bir şey yapmaya gerek kalmadan 2 yıllık garanti kapsamındasınız demektir.

Mario Queiroz, yeni Pixellerin ekranla ilgili bazı sorunlarıyla ilgili güncellemelerle ilgili de konuştu. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Google, Pixel 2 serisinde "daha doymuş renkler için yeni bir mod" eklemek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. Bu güncelleme, birçok kullanıcı ekranları (özellikle Pixel 2 XL'in pOLED paneli) diğer ekranlarla kıyaslandığında daha az canlı olduğuna dair şikayet ettikten sonra geliyor.

Google'ın yakın zamanda araştırmaya başladığı Pixel 2 XL ekranının yanması konusuna ilişkin olarak şirket, sorunun "diğer premium akıllı telefonlarla aynı çizgide olduğunu ve günlük, normal kullanıcıyı etkilemediğini" söyledi. Buna rağmen Google, kullanıcı deneyimini korumak ve OLED ekranın ömrünü en üst düzeye çıkarmak için "yazılımlar" kullanmaya ve daha da optimize etmek için devam eden yazılım güncellemelerini yapmaya kararlı.