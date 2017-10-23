Pixel 2 XL ekran yanma sorunu ile karşı karşıya!

Google'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde sorunlar çok çabuk ortaya çıkmaya başladı. The Verge'ün, Google Pixel 2 XL'in ekranının kalitesiz olduğunu ve görsellerdeki renkleri sarımtırak verdiğini ortaya çıkarmasının ardından, şimdi de ekranda yanma sorunu olduğu ortaya çıktı.

Pixel 2 XL sahiplerinin büyük bir bölümünde, ekranlarında OLED yanması meydana geldi. Bu sorun sık olarak ekranın alt bölümünde yaşanıyor. Pixel 2'nin OLED yanmasından dolayı düz renklerde bir önceki menünün görüntüleri silik olarak görünüyor.

POLED teknolojisi ile üst düzey görüntüleme deneyimi sunmayı hedefleyen Google, konuyla ilgili araştırma başlattıklarını açıkladı. Ekranı yanan Pixel 2 XL sahiplerinin telefonlarının değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor. Bakalım Google, bu sorunun üstesinden nasıl gelecek?