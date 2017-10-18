Pixel 2'de gizli sekiz çekirdekli işlemci var!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarında, aktive edildiğinde görüntü kalitesini önemli ölçüde artıracak bir eş-işlemci uygulamaya koydu.

Şaşırtıcı bir şekilde, Google yeni Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarını duyurduğunda, görüntü kalitesini artırmak için kullanılacak gizli bir işlemciye sahip olduklarıyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ayrıca, bu telefonda kamerayla yapılan testler, piyasanın en iyisi olduğunu zaten ortaya koyuyor.

Yeni teknolojiye Pixel Visual Core deniyor ve bu, Google'ın bir donanım çözümü sunma konusundaki ilk girişimidir. Şirketin bugüne kadar aldığı yaklaşım bir yazılım modeli ve Pixel 2 ile çekilen fotoğrafların kalitesinden anlaşılıyor. Artık yeterli olmadığı görülüyor ve şimdi HDR + için özel bir işlemci uyguluyorlar.

Özel sekiz çekirdekli işlemci bir canavar.

Google, bir mobil CPU için üçüncü taraf bir şirketle anlaşma yapmadı, aslında kendileri inşa etti. Tek amaçla tasarlanmış özel bir donanımdır ve bu da görüntülerin kalitesini artırmaktır.

Her biri 512 aritmetik lojik birimi (ALU) olan sekiz adet Google tarafından tasarlanmış özel çekirdeği olan IPU, bir mobil güç için saniyede 3 trilyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor.

Bu yeni işlemcinin en önemli yönü Snapdragon çözümünü değiştirmekdeğil, tamamlayacak şekilde tasarlanması. Bu yeni işlemciye sahip olmanın en önemli nedeni, görüntü kalitesindeki belirgin artışın yanı sıra, telefonlarda çok önemli olan çok daha az pil gücü kullanmasıdır.