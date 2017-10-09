Pixel 2'de neden kulaklık girişi yok?

Google, iPhone 7'deki 3.5mm girişinin olmayışını eleştirdikten tam 1 yıl sonra, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde 3.5mm girişi kaldırmıştı. USB Type-C üzerinden ses aktaracak olan Pixel 2 modelleri için Made by Google programı kapsamında, Type-C'li DAC içeren kulaklıklar üretilecek.

3.5mm to Type-C adaptörünü Pixel 2'de kutu içeriğine ekleyecek olan Google, bu adaptörü daha sonra satın almak isteyenlere ise 20 dolara satacak.

Google'ın çok konuşulan bu hamlesi için bugün şirket tarafından bir açıklama yapıldı. Google'ın açıklamalarına göre; 3.5mm girişi; tamamen çerçevesiz ekranlı telefonaların geleceği için yerini Type-C'ye bırakmış.

Google'ın bu açıklaması gelecek için çok iddialı duruyor. Çinli dev Xiaomi'nin Mi Mix 2 modelinin neredeyse sadece ekran ile gelmesi Google'ı harekete geçirecek gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen 3-4 yılda çerçevesi olmayan, kullanım kolaylığını maalesef ki zorlayan telefonlar görecek miyiz?