Pixel 2'ye özel olan Now Playing özelliği nasıl çalışacak?

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerinde Alway On yani her zaman açık ekran özelliğine yeni bir opsiyona yer vermişti. Pixel 2'nin Always On ekranında Now Playing adı verilen bir özellik devrede olacaktı. Now Playing, etraftaki çalan müzikleri siz müdehale etmeden dinleyecek ve ekranda çalan müziği gösterecekti.

Çevre dinleme konusunda hassas olanları şüphelendirecek olan bu özelliğin nasıl çalışacağı bugün belli oldu. XDA geliştiricileri Now Playing'in çevrimdışı da çalışabileceğini ve bünyesinde 17.300 adet şarkıyı ön tanımlı olarak barındıracağını ortaya çıkardı.





Google Now Playing, AmbientSense hizmeti sayesinde OTA üzerinden sık sık güncellenerek yeni verileri sisteme indirecek. Böylelikle çevrimdışı çalışma özelliği güncelleğini sürekli koruyacak. Shazam'ın çevrimdışı çalışan versiyonu olarka nitelendirebileceğimiz Now Playing, Pixel 2 sahiplerinin çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.