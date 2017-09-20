Plastik atık yiyen mantar bulundu!

Yeni keşfedilen bir mantar türü, plastik yiyerek besleniyor!

20/09/2017 17:15

Plastikleri yapısında xenobiyotik nedeniyle organik olarak parçalanmak neredeyse imkansızdır. Başka organizmaların ölü bitki ya da hayvanlar üzerine beslendikleri gibi plastik üzerinde beslenip beslenemeyeceğini araştıran Pakistanlı bilim insanları yeni bir mantar türü keşfetti.

 Aspergillus Tubingensis isimli toprak mantarının plastik üzerinde kolonileştiği keşfedildi. Mantarlar, daha sonra polimerlerin kimyasal bağlarını imha eden bir enzim salgılamakta. Sadece birkaç hafta gibi kısa bir sürede polimer bağlarını parçalayabilen mantar türünün, plastik atık sorunu için çözüm olabileceği söyleniyor. Bu mantarların atık arıtma tesislerinde kullanılması planlanıyor.

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Araştırmacılar, plastik yiyen mantarın gelişimi için gereken optimum sıcaklık ve pH koşullarını ayarladıklarını belirtiyor. Plastik atık toplama alanların bu mantar ve solucanların kullanılması doğaya zarar vermeden atık probleminin önüne geçilmesini sağlayabilir.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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