PlayStation 3 için yolun sonu!

Sony, 2013 yılında PlayStation 4 ile yeni nesile resmen geçiş yapmıştı. PS4'ün duyurulmasından sonra gözler bir anda PlayStation 3'e çevrilmişti. PlayStation 3'ün artık donanım açısından gelişen oyun sektörünün gerisinde kalması, konsola olan desteğin sonlandırılması anlamına geliyordu. Ancak Sony, PS3'e olan desteğini devam ettirdi. Ta ki bu güne kadar.

Sony, bugün resmi olarak anavatanı yani Japonya'da PlayStation 3 üretimini durdurduğunu açıkladı. 2017 yılının sonlarında doğru dünya çapında PS3 üretiminin durdurulacağı tahmin ediliyor. Yeni oyunların artık PS3 desteğinin olmaması, konsolun ömrünü tamamladığı anlamına geliyor.

PS3 muhtemelen 2 yıl sonra tozlu raflara kaldırılacaktır. Bakalım PS4 Pro ile gerçek anlamda 4K oyun deneyimi sunamayan Sony, bu yıl yeni bir konsol tanıtıp PS4'ün de fişini önümüzdeki yıllarda çekecek mi?