PS3 oyunlarını 4K çözünürlük ile PC'de oynayın!

PlayStation 3, kendine özel oyunları ile döneminde PC oyuncularını çok kıskandırmıştı. PS3'e özgü oyunların PC'ye gelmemesinin ardından, emülatör geliştiricileri PS3 emülatörü üzerinde çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlamışlardı. RPCS3 ismindeki PS3 emülatörü, aldığı güncelleme ile sınırlarını zorladığını bugün kanıtladı.

RPCS3'e gelen güncelleme ile artık PS3 oyunlarını 4K çözünürlükte PC'de oynayabiliyorsunuz. PS3'te 720P veya 1080P oyunları upscale ederek 4K'ya yükselten emülatör, PC'de PS3'e göre daha kaliteli görüntü sunuyor. Özellikle kaplamalardaki çözünürlük artışı, PS3 oyunlarının PS4 oyunlarından bile iyi görünmesini sağlıyor.

Ancak RPCS3 ile oyunları 4K oynamak istiyorsanız canavar gibi bir PC'ye sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Eğer PS3 oyunlarını 4K oynamak istiyorsanız GTX 1080 ekran kartı ve minimumda 8 GB veya 12 GB RAM'e sahip olmanız gerekiyor.