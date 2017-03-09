PS4'ün dev güncellemesi bugün geliyor!

Sony, geçtiğimiz haftalarda Beta testlerine başladığı PlayStation 4 sürüm 4.50'nin bugün yayınlanacağını açıkladı. PlayStation 4'ten çok PlayStation 4 Pro için dev bir güncelleme olarak nitelendirilen sürüm 4.50 ile birçok yenilik geliyor.

Bugün Türkiye saati ile öğleden sonra indirime sunulmasını beklediğimiz PS4 4.50 güncellemesi ile gelen en büyük yenilik Boost Mode olarak gösteriliyor. Boost Mode sayesinde PS4 Pro sahipleri oyunlar Pro için optimize edilmemiş olsa bile bu özelliği açarak FPS artışı sağlayabilecek.

PlayStation 4 4.50 ile gelen yenilikler

PS VR'da Geliştirilmiş 2D Görüntüler

PS VR'da bir oyun oynuyorsanız ve PS4 ana ekranına geri dönerseniz, TV ekranında çözünürlüğün normalden daha düşük göründüğünü fark edebilirsiniz. 4.50 güncellemesi ile bu sorun ortadan kalkıyor.

Ayrıca PS VR'daki Sinematik Modun çözünürlüğü de iyileşiyor. PS VR'ın Sinema Modunda görüntülenen içeriğin kare hızı, bu güncelleme ile 90Hz'den 120Hz'e yükseliyor.

Remote Play için Sesli Sohbet

Windows PC, Mac veya Xperia cihazında Remote Play özelliğini kullanırken sesli sohbet edebileceksiniz. Mikrofonunuzu Remote Play uygulamasının Araç Çubuğu'ndaki mikrofon simgesi aracılığıyla açıp kapatabilirsiniz.

Kapalı Konsol Kullanılabilirliği

PlayStation App ve PS Mesajlar gibi diğer oyuncularla iletişim kurmayı kolaylaştıran konsol dışındaki uygulamalar yer alıyor. Yeni eklenen özellik ile bir oyuncunun PSN'de oturum açtığını ancak sistemden uzakta olduğu oyunculara bildiriliyor.

Boost Mode (PS4 Pro)

PS4 Pro, Boost Mode adı verilen bu güncellemede yeni bir özellik kazanıyor. Bu özellik sayesinde oyunlara bağlı olarak; eğer FPS kilidi yoksa 30 FPS'te çalışan bir oyun Boost Mode ile 60 FPS'te çalışabilecek. PS4 Pro için güncellenemeyen oyunlarda da aynı şekilde FPS artışı sağlanabilecek.

PS Mesajlar ve Topluluklar uygulaması

PS Mesajlar uygulamasında arkadaşlarınızdan bir parti daveti geldiğinde, "Üzgünüm, katılamaz" "Ben daha sonra katılırım" şeklinde hızlı bir cevap verebilirsiniz.

Topluluklar Uygulaması'ndan artık kolayca Ayarlar bölümünden PSN Hizmet Durumu> PSN Hizmetleri Görünüm Durum'unu kontrol edebilirsiniz.