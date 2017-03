PlayStation 4 4.50 güncellemesi ne zaman gelecek?

PlayStation 4, güncelleme v4.50'nin bugün piyasaya sürüleceği yönünde güçlü beklentiler vardı ancak bir PlayStation Blog yayınının bulunmaması şüpheli görünüyordu. Sony, Ask PlayStation, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yükseltilmiş sistem yazılımının resmi olarak bir tarihi olmadığını belirtti.

@Iamphenomenal01 Hi! Unfortunately we still don't have an official release yet, please keep check our official Blog for updates ^GP