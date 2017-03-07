PlayStation 4 4.50 güncellemesi ne zaman gelecek?

PlayStation 4, güncelleme v4.50'nin bugün piyasaya sürüleceği yönünde güçlü beklentiler vardı ancak bir PlayStation Blog yayınının bulunmaması şüpheli görünüyordu. Sony, Ask PlayStation, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yükseltilmiş sistem yazılımının resmi olarak bir tarihi olmadığını belirtti.

@Iamphenomenal01 Hi! Unfortunately we still don't have an official release yet, please keep check our official Blog for updates ^GP — Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) 7 Mart 2017

Şimdiye kadar kullanılabilir olmasına beklerdik. Bu, açıkçası hayal kırıklığı yaratan bir haber, ancak yazılım güncellemesiyle ilgili beklenti göz önüne alındığında, belki de bu Sony'nin en iyisini yapmak için uğraştığını gösteriyor.

Yükseltme, harici sabit disk desteği, özel duvar kağıtları ve tabii ki PS4 Pro'nun büyük bir merakla beklenen Boost Mode'u gibi özellikleri içeriyor.