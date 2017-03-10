PS4 için en iyi duvar kağıtları!

PlayStation 4'ün 4.50 güncellemesi ile görüntüleri tema olarak ayarlama özelliği geldi. Biz de sizler için PS4'te kullanabileceğiniz en iyi duvar kağıtlarını bir araya getirdik.

10/03/2017 14:00

Sony, dün PS4'ün yepyeni özellikler ile gelen 4.50 güncellemesini yayınladı. PS4 4.50 güncellemesi ile gelen ve oyuncuları memnun eden en büyük özelliklerden biri de görüntülerini duvar kağıdı olarak ayarlamak oldu.

PS4 4.50 ile gelen yenilikler için tıklayın

Bu özellik şimdilik sadece "Share" butonu ile yakaladığınız ekran görüntülerinde çalışıyor. Yani USB belleğinize bir fotoğraf atıp onu tema olarak kullanamıyorsunuz.

Ancak bunun da bir yöntemi var. Sizler için bir araya getirdiğimiz en iyi oyun temalı duvar kağıtlarını PS4'ün internet tarayıcısı üzerinde açıp "Share" tuşu ile ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Kaydettiğiniz ekran görüntülerini ise Ayarlar>Tema bölümünden arkaplan olarak ayarlayabilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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