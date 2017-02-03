Playstation 4 için yeni özellikler!

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Beta'ya katılmadıysanız bile, bu güncellemeyle kullanıma sunulacak temel özelliklere hızlı bir şekilde göz attık. PS4'ün kullanıcı arayüzü iyileştirildi ve harici HDD desteği ve özel duvar kağıtları gibi yüksek talep gören özellikler eklendi. Bu yeniliklerin bazılarını sizin iin açıkladık.

Harici HDD Desteği

PS4'ünüzle birlikte gelen HDD'yi yükseltmek kolaydır, ancak konsoldaki daha fazla depolama alanı arıyorsanız, bu tam sizlik. Bu güncelleme ile, içeriği harici bir HDD'ye depolama seçeneğine sahip olacaksınız. PS4'ünüze bir USB 3.0 destekli HDD takmanız yeterli, artık konsolda daha fazla alanınız var demektir. 8TB'a kadar uygun.

Özel Duvar Kağıtları

Bu güncelleme, en sevdiğiniz oyun ekran görüntülerini PS4'ün ana ekranı için arka plan resmi olarak ayarlama olanağını ekliyor. Metinde gölgelikler ve işlev alanını küçültme seçeneği, seçtiğiniz arka plan resmi süper parlak olsa bile, ana ekrandaki sistem simgelerini ve metinleri net bir şekilde görünür tutmanıza yardımcı oluyor.

Basitleştirilmiş Bildirim Listesi

Bu güncellemeden önce, bildirimler uygulaması, oyun uyarıları, indirilenler, yüklemeler ve daha pek çok sekmeye sahipti. Tüm sekmeleri tek bir basitleştirilmiş listeyle özetlendi; tüm bildirimlerin tamamını tek tek görebilmenizi kolaylaştırdı.

PlayStation VR'de 3D Blu-rayler

3D filmlerin hayranı iseniz ve PlayStation VR sahibiyseniz, bu güncellemenin 3D filmleri stereoskopik 3D'de doğrudan PS VR kulaklık setinde görüntüleme özelliğini ekledi.