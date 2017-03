PlayStation 4 oyunları PC'de oynanabilecek!

Sony, PlayStation 4'ün tanıtımından bir süre sonra PS Now hizmetini duyurmuştu. PS Now hizmeti sayesinde PlayStation 3 oyunları PS4 ve Windows PC üzerinden oynanabiliyordu. Stream mantığı ile çalışan PS Now hizmeti güçlü internet altyapısı istediğinden belli başlı ülkelerde kullanılabiliyordu.

Sony, dün yaptığı duyuru ile PC oyuncularını heyecanlandırmayı başardı. Açıklamalara göre; PS Now hizmeti artık PlayStation 4 oyunlarını da destekleyecek.

İlerleyen süreçte PC kullanıcıları PS Now üzerinden bilgisayarlarında PlayStation 4 oyunlarını oynayabilecek. Ancak bunun için bazı gereksinimlere ihtiyaç olacak.

PS Now Minimum Sistem Gereksinimleri

CPU: 1,33 GHz Dört Çekirdekli Intel Atom

GPU: Intel HD Graphics 3000

RAM: 2 GB

PS Now Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

CPU: 3,5 GHz Intel Core i3 veya 3,8 GHz AMD A10

GPU: GeForce GT 730 veya Radeon R7

RAM: 2 GB

PS Now şimdilik Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta hizmet veriyor. Aylık üyelik sistemi ile çalışan PS Now'ın fiyatı ise 19.99 Dolar/Euro olarak belirlendi. PS Now'ın ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.