PS4 Pro'da Boost Mode FPS artışı sağlıyor mu?

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro modelleri için geçtiğimiz hafta sürüm 4.50 güncellemesini duyurmuştu. Sürüm 4.50 güncellemesi ile harici hard disk desteğinin PS4'e sunulmasının yanında, sadece PS4 Pro'ya özel olan Boost Mode özelliği de sunulmuştu.

PS4 Pro için FPS ve kaplama anlamında iyileştirmeleri barındıran yeni oyunlar için güncelleme yayınlanıyordu. Ancak PS4'ün ilk satışa sunulduğunda çıkan oyunlar için firmalar geriye dönük güncelleme yayınlamamıştı. Sürüm 4.50 ile gelen Boost Mode, güncelleme almayan bu oyunlarda, bazen FPS artışı sağlıyor bazen ise oyunu 30 FPS'te sabit olarak tutuyor.

PS4 Pro'daki Boost Mode'un nasıl çalıştığı ve Bloodborne, Project Cars, Witcher 3, Knack ve Arkham Knight oyunlarında nasıl bir performans artışı sağladığını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.