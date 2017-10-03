PlayStation 4 sürüm 5.00 güncellemesi çıktı!

Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 4 sürüm 5.00 güncellemesi için düğmeye basmıştı. Beta sürecini tamamlayan 5.00 güncellemesi bugün tüm PS4 ve PS4 Pro sahiplerine sunuldu. Ancak beklendiği gibi PlayStation 4 sürüm 5.00 güncellemesi ile nick değiştirme ve köklü yenilikler oyunculara maalesef ki sunulmuyor. Peki, PlayStation 4 için 5.00 güncellemesi neler getiriyor?

PS4 sürüm 5.00 ile Takım Turnuvaları özelliği sisteme ekleniyor. Bu özellik ile ödüller ve statüler için diğer takımlarla rekabet edebiliyorsunuz. Takım Turnuvalarını destekleyen oyunlar ilk etapta; Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Lost Legacy, World of Tanks ve Mantis Burn Racing oluyor. Takım Turnuvaları'nda fazla 60 farklı takıma üye olabiliyorsunuz.

Güncelleme ile ayrıca takip özelliği sisteme ekleniyor. PlayStation 4 üzerinden oyuncuları, oyun yayıncılarını, içerik oluşturucuları ve diğer kişileri arkadaş listenize eklemeden takip edebiliyorsunuz. Bir diğer yenilik ise mesajlar bölümünde. Artık mesajlar ile gönderilen URL bağlantılarının önizlemesini görebiliyorsunuz.

Yaklaşık 250 MB boyutundaki PS4 sürüm 5.00 güncellemesini; Ayarlar>Sistem Yazılımı Güncellemesi bölümünden yükleyebilirsiniz.