PlayStation 4'de korsan oyun devri!

PlayStation 4'ün sıkı güvenlik adımlarını aşan korsanlar, yavaş yavaş korsan oyun devrini başlatmaya hazırlanıyor. Eski PlayStation'larla aynı kaderi paylaşan PlayStation 4 de anlayacağınız üzere korsanlara boyun eğmiş görünüyor. Oyun fiyatlarının yüksek olmasından dolayı korsana doğru yönelen kullanıcıların talebini dinleyen Brezilyalı Knights of the Fallen adlı hacker grup, Playstation 4'te korsan oyun oynatmayı başardı.

PlayStation 4'te korsan oyun oynamanız için ilk önce cihazda, Ağustos 2014'de yayınlanan sistem yazılım güncellemesi 1.76'nın kurulu olması gerekiyor. Fakat, grup yapmış olduğu açıklamayla her oyunun korsan olarak oynanamayacağının altını çiziyor.

Şu anlık sadece eski oyunları çalıştırabildiklerini açıklayan grup, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed IV: Black Flag ve Far Cry 4'ün oynanabileceğini belirtti. Bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Sony bakalım nasıl bir yol izleyecek.