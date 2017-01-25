İşte PlayStation 4'ün en kötü grafikli oyunu!

PlayStation kanalından Life of Black Tiger isimli bir oyun için video yüklendi. Daha görür görmez bir şeylerin yanlış olduğunu hissettiren paylaşım, video başladığı anda şoku katlayarak insanlarda bir şaka olduğuna dair his yarattı.

1Games stüdyosu daha önce mobil cihazlar için çıkardığı Life of Black Tiger’ı PlayStation 4’e de çıkarmaya karar verdi ve Sony’den de onay almışa benziyor. Sony bir de üstüne oyunun harika videosunu YouTube’daki PlayStation kanalına yüklemiş.

Bize kalırsa oyun mobil cihazlar için bile vasat bir oyunken 1Games'in Sony'e bu teklifi sunması ve Sony'nin de bu teklifi kabul etmesi bir çok soru işaretine sebep oluyor. Henüz oyun hakkında pek bir bilgi yok ancak umarız ki Sony kullanıcılarına kötü bir şaka yapıyordur.

İşte o oyunun tanıtım videosu;