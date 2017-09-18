PlayStation 5'in çıkış tarihi açıklandı!

Xbox One X'in dünyanın en güçlü konsolu olacağını biliyoruz. Peki Sony bu konuyla ilgili birşeyler yapacak mı?

18/09/2017 15:15

Bir röportajda Sony CEO'su ve başkanı Shawn Layden'a sorulan PS4 Pro'ya özel oyun gelecek mi? sorusuna Layden, Bu asla olmayacak; Pro'nun tek özelliğinin sadece 4K çözünürlükleri ve bunu kullanabilen ve kullanmayı isteyen oyuncular için HMD gibi avantajlar sunmak. dedi ve ekledi;

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Fakat standart bir PS4'e sahip olanların dezavantajları yok. Her oyunumuz PS4'te, Pro'dan biraz daha farklı çalışacak.

Layden'a sorulan PlayStation 5 çıkacak mı eğer çıkacaksa ne zaman çıkacak? sorusuna Layden, yakında. cevabını verdi. Bu da PlayStation 5'in geliştirme aşamasında olduğunu doğruluyor.

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PlayStation 4 Pro ve Slim'in çıkış tarihini tahmin eden analistler, PlayStation 5'i 2018-2019 yılları arasında görebileceğimizi tahmin ediyorlar. Bazı analistler ise bu çıkışın 2018 kışına kalmayacağını düşünüyorlar.

    Yazar: Berk İşçimen

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