PlayStation VR'a Aim Controller geliyor!

Sony, PlayStation VR için aksesuarlar sunmaya devam ediyor. Yeni aksesuar ise PlayStation VR Aim Controller. PlayStation VR Aim Controller, 16 Mayıs'ta Farpoint adlı sanal gerçeklik oyunu ile birlikte satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen E3 etkinliğinde Farpoint’in bu yeni kontrol cihazı için geliştirildiği açıklanmıştı.

GDC 2017’de de yeni bilgiler paylaşıldı. Farpoint ve PlayStation VR Aim Controller’in birlikte satılacağı belirtilirken, oyunun DualShock 4 ile de oynanabileceği belirtiliyor. Tabii ki bu kontrol cihazı için daha fazla sanal gerçeklik oyununun çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce PlayStation 3 döneminde sunulan ve PS Move ile çalışan Sharp Shooter’a benzeyen Aim Controller, bütünleşik hareket sensörleri ile çok daha hassas ve oyun içi silahla birebir oranda takip gerçekleştirebilecek.