PlayStation VR'a Aim Controller geliyor!

PlayStation, VR ile sanal gerçeklik deneyiminizi özellikle FPS tarzı oyunlarda bir sonraki boyuta taşımak istiyor!

05/03/2017 16:20

SonyPlayStation VR için aksesuarlar sunmaya devam ediyor. Yeni aksesuar ise PlayStation VR Aim ControllerPlayStation VR Aim Controller, 16 Mayıs'ta Farpoint adlı sanal gerçeklik oyunu ile birlikte satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen E3 etkinliğinde Farpoint’in bu yeni kontrol cihazı için geliştirildiği açıklanmıştı.

1488719894_psvr-aim-controller-02.jpg

GDC 2017’de de yeni bilgiler paylaşıldı. Farpoint ve PlayStation VR Aim Controller’in birlikte satılacağı belirtilirken, oyunun DualShock 4 ile de oynanabileceği belirtiliyor. Tabii ki bu kontrol cihazı için daha fazla sanal gerçeklik oyununun çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce PlayStation 3 döneminde sunulan ve PS Move ile çalışan Sharp Shooter’a benzeyen Aim Controller, bütünleşik hareket sensörleri ile çok daha hassas ve oyun içi silahla birebir oranda takip gerçekleştirebilecek.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER