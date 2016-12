Pokemon GO, Apple Watch desteğine kavuştu Pokemon GO, dün güncelleme alarak sonunda Apple Watch desteğine kavuştu. İşte Pokemon GO güncellemesinin detayları.

Teknoloji Oyun / iOS Pokemon GO, Apple Watch desteğine kavuştu 23/12/2016 10:00 Pokemon GO'nun uzun bir süredir Apple Watch desteği ile güncelleneceği konuşuluyordu. Özellikle iPhone 7 etkinliğinde bu desteğin resmi olarak duyurulmasından sonra beklentinin dozu artmıştı. Ancak etkinliğin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Pokemon GO'nun Apple Watch desteği hakkında bir bilgi gelmemiş, sadece geçtiğimiz gün bu desteğin yakında geleceği açıklanmıştı. Bugün ise sürpriz bir şekilde Pokemon GO güncellenerek Apple Watch desteğine kavuştu. Pokemon GO'nun Apple Watch uygulaması sayesinde; saat üzerinden oyunda nerede olduğunuzu, çevrenizdeki pokemonları ve PokeStopları görüntüleyebiliyorsunuz. iPhone'a bakmadan oyundaki bu temel yönergeleri görerek şarjdan da tasarruf etmiş olacaksınız. Eğer Apple Watch'a sahipseniz sadece Pokemon GO'nun son güncellemesini yükleyerek oyunu saatiniz yardımı ile oynayabilirsiniz.