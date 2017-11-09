Pokémon GO tarzı Harry Potter oyunu!

Niantic henüz ekran görüntülerini paylaşmadı. Ancak oyunun mantığı Pokemon GO ile benzer olacak. Artırılmış gerçeklik deneyimiyle şekillenen oyunda oyuncular J.K. Rowling’in büyülü dünyasını keşfetme imkanına sahip oluyor.

Büyüler öğrenebilir, büyücü dünyasına dahil olabilirsiniz. Kısaca Niantic yine bizleri sokağa döküp bol bol gezdirme amacı güdüyor. Warner Bros. ile iş birliğinde geliştirilen Harry Potter: Wizards Unite’ın ne zaman çıkacağı ise belli değil.

Bizce önümüzdeki yaz. Pokemon GO vardı, ne oldu ona? diye düşünüyorsanız Niantic geçtiğimiz nisan ayında oyunun aylık 65 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.