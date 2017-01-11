Pokemon GO yasaklandı!

Pokemon GO ve birçok arttırılmış gerçeklik kullanan uygulama, Çin tarafından yasaklandı.

Niantic, geçtiğimiz yaz Pokemon GO ile büyük bir heyecan yaratmıştı. Türkiye gibi birçok ülkede ise hala yayınlanmadı. Bu ülkelerden biri olan Çin, oyunu tamamen yasakladı.

Çin, yasak ile ilgili olarak iki önemli madde açıkladı:

1. Pokemon GO, sahip olduğu uygulama yetkileri ile kişilerin kullanıcı bilgilerine ulaşıyor.

2. Pokemon GO, arttırılmış gerçeklik ve diğer GPS özellikleri ile bilgilerin güvenliğine bir tehdit olarak görülüyor.

Pokemon GO için Çin macerası daha başlamadan bitti. Daha önce de Battlefield 4 gibi büyük oyunları yasaklayan Çin, şimdi de Pokemon Go'yu ve diğer arttırılmış gerçeklik uygulamalarını yasakladı. Bakalım ilerde hangi uygulamaları da yasaklayacaklar. Bekleyip görelim.