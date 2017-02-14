Pokémon serisinin yasaklı bölümleri!

Sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde çocuklar Pokémon yüzünden zarar görmüştü. Televizyon kanalları da çaresiz bir şekilde yayından kaldırmışlardı. Kimi çocuklardan pencereden kendilerini atmış, kimisi elektrik prizlerine dokunup Pikachu olmuştu kimileri de şiddet yanlısı olmuştu. Peki Pokémon'un hangi bölümleri yasaklanmış sizin için derledik.

Bölüm 18 - Beauty and the Beach

Orijinal seri ingilizce dublajlandığı sırada bu bölüm 4Kids Entertainment tarafından atlanmıştır. Buna rağmen sonra serinin başka bir ingilizce dublajında Kids' WB bu bölümü Japonca'dan Beauty and the Beach olarak çevirmiş ve yayınlamıştır. Kayıp bölüm olarak gösterilen bölüm bir kere daha gösterildikten sonra başka bir yerde bir daha yayınlanmamıştır. Ayrıca İngilizce Indigo League DVD'sine de dahil edilmemiştir. Bölümün yasaklanmasının nedeni bölümde James'in şişirilebilir göğüslerinin bulunduğu bir elbise giymesidir. 2000'deki dublajında James'in bikiniyle görüldüğü 40 saniye bölümden çıkarılmıştır.