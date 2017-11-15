Popüler tarayıcı Play Store'dan kaldırıldı!

Google, Android'in uygulama mağazası Play Store'da temizlik yapmaya devam ediyor. Bu süreçte Alibaba'ya ait UC Browser sürpriz bir şekilde Play Store'dan kaldırıldı. Bu yılın başında Çin'de en çok kullanılan mobil tarayıcı olan UC Browser, Hindistan'da Chrome'u bile geride bırakmıştı.

Dünya çapında 420 milyon kullanıcıya sahip olan UC Browser, kötü amaçlı yönlendirici reklamları göstermesi ile suçlanıyor.

Google, kötü amaçlı yönlendirici reklamlar sunan UC Browser'ı, Android kullanıcılarının güvenliği için Play Store'dan kaldırmış. Google'ın, UC Browser'ın geliştiricisine; tarayıcının reklam ve kampanyaları reklam politikasına aykırı bir şekilde sunduğunu, bunu sağlayan eklentinin kaldırılması gerektiğini belirten bir mail gönderdiği söyleniyor.

UC Browser'ın geçici olarak Play Store'dan kaldırıldığını ve geliştiricinin reklam gösteren eklentiyi kaldırarak, uygulamayı yine Play Store'da yayınlayacağını söyleyebiliriz.