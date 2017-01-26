Porsche Design Huawei Mate 9'un satış tarihi açıklandı

Huawei, geçtiğimiz yıl kasım ayında, Mate 9 akıllı telefonun yanısıra dünyaca ünlü bir stüdyoda hazırlanmış bir tasarıma sahip Porsche Design Mate 9 sürümünü de duyurmuştu. Bu model doğal olarak sıradan Mate 9’a göre “limited edition“ versiyonu olarak daha pahalı bir fiyata satışa sunulacak.

Porsche Design Huawei Mate 9'un özellikleri neler?

Huawei Mate 9’un Porsche Design modeli Galaxy S7 Edge gibi cem ve metalden tasarıma ve kavisli AMOLED ekrana sahip. Porsche Design Mate 9 normal model gibi 5.9 inç diyagonal ekrana sahip ama Quad HD çözünürlükte OLED şeklinde geliyor. Bunun dışında yeni Kirin 960 yonga seti işlemcisi aynı olan telefonda, 6GB RAM, 250GB depolama gibi özellikler mevcut. Aynı çift Leica kameraya sahip telefonun parmak izi tarayıcısı ön kısımda bulunan Home tuşuna gömülü olarak tasarlanmış.

Cihaz, Porsche Design web sitesinde ön siparişe sunuldu ve site aynı zamanda gönderim tarihi olarak 31 Ocak'ı verdi. Telefonun fiyatı ise 1395 €.

Ön sipariş verilen siteye buradan gidebilirsiniz.



Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu mükemmel tasarıma ve özelliklere sahip telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.